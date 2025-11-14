То снег, то дождь: какой будет вторая половина ноября в Свердловской области
Ноябрь будет напоминать то зиму, то осень
Фото: Илья Московец © URA.RU
То холод, то тепло, то снег, то дождь — примерно так можно охарактеризовать погоду на вторую половину ноября в Свердловской области. Предварительным прогнозом на оставшуюся часть месяца с URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Неустойчивый характер погоды, который установился в Свердловской области с первой половины ноября, скорее всего, будет продолжаться всю вторую половину месяца. Это означает, что похолодание и потепление будут сменять друг друга с очень короткими периодами — в два-три дня», — объяснил Шувалов.
Например, в ближайшие дни — 14-15 ноября — регион ждет потепление до 3...5 градусов. Этому будут предшествовать осадки в виде снега, переходящие в дождь. К воскресенью, 16 ноября, произойдет ровно обратный виток: температура в течение суток с плюсовой понизится до минус 3...5 градусов. Пойдут дожди, переходящие в снег, и снег.
«Понедельник и вторник, 17-18 числа, станут самыми холодными днями предстоящей недели. Но уже в среду, 19 ноября, произойдет очередной виток потепления и очередное повышение температуры до положительных значений. И это не последнее колебание температурной синусоиды», — спрогнозировал метеоролог.
По его словам, каждый переход от потепления к похолоданию и наоборот будет сопровождаться осадками преимущественно в виде мокрого снега и снега. Подобного рода изменения погоды будут наблюдаться до конца ноября. «В целом температура будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. При всех изменениях погоды и температурных колебаниях средняя температура второй половины месяца будет выше, чем положено по климату», — отметил Шувалов.
