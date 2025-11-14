То снег, то дождь: какой будет вторая половина ноября в Свердловской области

Ноябрь будет напоминать то зиму, то осень Фото: Илья Московец © URA.RU

То холод, то тепло, то снег, то дождь — примерно так можно охарактеризовать погоду на вторую половину ноября в Свердловской области. Предварительным прогнозом на оставшуюся часть месяца с URA.RU поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Неустойчивый характер погоды, который установился в Свердловской области с первой половины ноября, скорее всего, будет продолжаться всю вторую половину месяца. Это означает, что похолодание и потепление будут сменять друг друга с очень короткими периодами — в два-три дня», — объяснил Шувалов.

Например, в ближайшие дни — 14-15 ноября — регион ждет потепление до 3...5 градусов. Этому будут предшествовать осадки в виде снега, переходящие в дождь. К воскресенью, 16 ноября, произойдет ровно обратный виток: температура в течение суток с плюсовой понизится до минус 3...5 градусов. Пойдут дожди, переходящие в снег, и снег.

«Понедельник и вторник, 17-18 числа, станут самыми холодными днями предстоящей недели. Но уже в среду, 19 ноября, произойдет очередной виток потепления и очередное повышение температуры до положительных значений. И это не последнее колебание температурной синусоиды», — спрогнозировал метеоролог.