Ростехнадзор выдал Тюмени паспорт готовности к отопительному сезону
Отопление в Тюмени включили 23 сентября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Администрации Тюмени официально выдан паспорт обеспечения готовности города к отопительному периоду. Информация об этом указана в официальном паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».
«Заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Казанцев Д.П. передал заместителю главы Тюмени А.Д. Ильину паспорт обеспечения готовности города к отопительному периоду. Этот документ служит подтверждением готовности к работе объектов теплоснабжения в холодное время года», — сообщила администрация Тюмени.
Паспорт готовности — свидетельство того, что все необходимые мероприятия по подготовке инфраструктуры проведены. В межотопительный период были подготовлены две ТЭЦ, 88 котельных, 177 центральных тепловых пунктов, шесть подкачивающих насосных станций и более 886 километров тепловых сетей.
Городской комиссией было принято решение о выдаче 406 паспортов готовности потребителям тепловой энергии, которые управляют 3 901 многоквартирным домом. Документы также получили 196 учреждений социальной сферы.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области провели все необходимые ремонты коммунальных сетей в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом в своем отчете сообщил региональный департамент ЖКХ.
