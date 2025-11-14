Ростехнадзор выдал Тюмени паспорт готовности к отопительному сезону

Отопление в Тюмени включили 23 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрации Тюмени официально выдан паспорт обеспечения готовности города к отопительному периоду. Информация об этом указана в официальном паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте» «Тюмень — наш дом».

«Заместитель руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора Казанцев Д.П. передал заместителю главы Тюмени А.Д. Ильину паспорт обеспечения готовности города к отопительному периоду. Этот документ служит подтверждением готовности к работе объектов теплоснабжения в холодное время года», — сообщила администрация Тюмени.

Паспорт готовности — свидетельство того, что все необходимые мероприятия по подготовке инфраструктуры проведены. В межотопительный период были подготовлены две ТЭЦ, 88 котельных, 177 центральных тепловых пунктов, шесть подкачивающих насосных станций и более 886 километров тепловых сетей.

Городской комиссией было принято решение о выдаче 406 паспортов готовности потребителям тепловой энергии, которые управляют 3 901 многоквартирным домом. Документы также получили 196 учреждений социальной сферы.