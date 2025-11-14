Логотип РИА URA.RU
В Кургане вынесено решение в отношении бывшего судьи, против которого возбуждено уголовное дело

В Кургане приостановлена отставка судьи Козлова, подозреваемого во взятках
14 ноября 2025 в 12:00
В Кургаане приостановили оставку судьи из-за уголовного дела

Квалификационная коллегия судей (ККС) Курганской области утвердила представление председателя облсуда Андрея Роота о приостановлении отставки бывшего судьи Валерия Козлова. Основанием для решения стало возбужденное уголовное дело о взяточничестве. Информация появилась на сайте региональной ККС.

«Удовлетворено представление председателя Курганского областного суда Роота А.В. о приостановлении отставки судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области Козлова Валерия Анатольевича», — сообщается в релизе пресс-службы. Представление было вынесено на основание закона о статусе судей ввиду возбуждения уголовного дела.

Козлова подозревают в получении взяток от родственников заключенного через своего помощника. За это мужчина якобы вынес решение об изменении вида наказания и выпустил из колонии опасного преступника на основании подложного медзаключения о тяжелом заболевании зека. Летом 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей согласовала СКР возбуждение уголовного дела. После вступления решения в законную силу дома у судьи в отставке прошли обыски силовиков.

