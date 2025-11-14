В Кургане вынесено решение в отношении бывшего судьи, против которого возбуждено уголовное дело

«Удовлетворено представление председателя Курганского областного суда Роота А.В. о приостановлении отставки судьи, председателя Юргамышского районного суда Курганской области Козлова Валерия Анатольевича», — сообщается в релизе пресс-службы. Представление было вынесено на основание закона о статусе судей ввиду возбуждения уголовного дела.

Козлова подозревают в получении взяток от родственников заключенного через своего помощника. За это мужчина якобы вынес решение об изменении вида наказания и выпустил из колонии опасного преступника на основании подложного медзаключения о тяжелом заболевании зека. Летом 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей согласовала СКР возбуждение уголовного дела. После вступления решения в законную силу дома у судьи в отставке прошли обыски силовиков.