Почти полмиллиарда под 3%: тюменские власти продолжают занимать деньги у банков и страны

Деньги понадобились для завершения проектов и покрытия кассовых разрывов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В октябре Тюменская область взяла два кредита, чем увеличила госдолг региона почти на 2,5 миллиарда рублей. Один займ властям предоставили из федерального бюджета, второй выдал Т-банк. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области.

«Кредит (в размере 493,4 миллиона рублей — прим.ред.) привлечен из федерального бюджета на срок в 15 лет по 3% годовых. Деньги будут направлены на завершение реализации проектов транспортной инфраструктуры в жилом районе „Юго-Западный“ Тюмени», — рассказали в инфоцентре.

Второй займ, на сумму в два миллиарда рублей, властям предоставил Т-банк, сроком на год и по плавающей ставке. Эти деньги нужны для покрытия кассового разрыва бюджета. Срок кредитования составляет один год, но вернуть средства можно и раньше.

