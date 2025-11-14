В Тюмени определили новый район под КРТ

Реновацию проведут в течение десяти лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени определили новую территорию под КРТ — район улицы Новгородская. Здесь снесут 25 строений, в числе которых гаражи, автозаправка, проходная, сторожка. Реновацию проведут в течение десяти лет, указано в проекте распоряжения регионального департамента имущественных отношений.

«Принять решение о комплексном развитии несмежных территорий нежилой застройки в районе улицы Новгородской города Тюмени площадью 3,8 га. Предельный срок реализации решения составляет десять лет. В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включены 25 строений», — указано в документе.

На указанной территории разрешается строить среднеэтажные и многоэтажные дома. Также по документам здесь можно размещать объекты здравоохранения, детский сад, школу.

Продолжение после рекламы