Суд оставил на свободе свердловчанку, убившую мужа во время ссоры

14 ноября 2025 в 12:58
Фигурантка признала вину и раскаялась

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ревдинский горсуд (Свердловская область) вынес приговор 35-летней жительнице, которая зарезала мужа, заступаясь за сына. Потерпевшая, сестра погибшего, простила фигурантку и просила строго не наказывать, рассказали в объединенной пресс-службе инстанций.

«Учитывая все обстоятельства дела, смягчающие вину факты и позицию потерпевшей, суд квалифицировал действия женщины по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — пояснили там. Женщина признала вину и раскаялась.

Трагедия случилась в июле 2025 года. Супруг, будучи пьяным, угрожал несовершеннолетнему сыну расправой и бил его по голове. В этот момент мать ребенка схватилась за кухонный нож и напала со спины на мужа. Тот скончался на месте.

