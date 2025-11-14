Суд оставил на свободе свердловчанку, убившую мужа во время ссоры
Фигурантка признала вину и раскаялась
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Ревдинский горсуд (Свердловская область) вынес приговор 35-летней жительнице, которая зарезала мужа, заступаясь за сына. Потерпевшая, сестра погибшего, простила фигурантку и просила строго не наказывать, рассказали в объединенной пресс-службе инстанций.
«Учитывая все обстоятельства дела, смягчающие вину факты и позицию потерпевшей, суд квалифицировал действия женщины по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год», — пояснили там. Женщина признала вину и раскаялась.
Трагедия случилась в июле 2025 года. Супруг, будучи пьяным, угрожал несовершеннолетнему сыну расправой и бил его по голове. В этот момент мать ребенка схватилась за кухонный нож и напала со спины на мужа. Тот скончался на месте.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!