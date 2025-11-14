Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Екатеринбурге почтят память кыштымского карлика Алешеньки

В Екатеринбурге пройдет фестиваль в честь кыштымского гуманоида Алешеньки
14 ноября 2025 в 15:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Гуманоида нашли в 1996 году

Гуманоида нашли в 1996 году

Фото: Скриншоты с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД Владимиром Бендлиным

В Екатеринбург вернется ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида по имени Алешенька. Он пройдет 24 ноября, сообщили организаторы в соцсетях. Прошлый фестиваль перенесли из-за недостатка финансирования.

«10-й фестиваль Алешенька Фест“ под названием „Алеша в шкафу“ ждет вас, любителей и ценителей этой легенды, всех постоянников и новых участников! Пред вами развернется премьера и театральное представление о событиях тех дней 1996 года. Специальный гость и традиционный хедлайнер фестиваля — Владимир Бендлин и другие участники, которых вы видели прежде, а также вновь прилетевшие», — говорится в сообщении.

Первый фестиваль в честь кыштымского карлика прошел девять лет назад. Ученые регулярно проводят конференции и обсуждают теории происхождения гуманоида.

Продолжение после рекламы

История Кыштымского карлика произошла в 1996 году: одинокая жительница Кыштыма (расположен в Челябинской области, неподалеку от ПО «Маяк», где в 1963 году произошла атомная авария) Тамара Просвирина нашла сероватое существо ростом меньше полуметра, без первичных половых признаков и пупка. Она называла его сыночком, носила в пеленках, как младенца, кормила и поила, а позже, по ее словам, существо погибло, а останки его украли.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (1)
  • Тарелочница
    14 ноября 2025 15:57
    А Алешенька наверняка откуда то за всеми нами присматривает
Добавить комментарий
Следующий материал