В Екатеринбурге почтят память кыштымского карлика Алешеньки

Гуманоида нашли в 1996 году Фото: Скриншоты с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД Владимиром Бендлиным

В Екатеринбург вернется ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида по имени Алешенька. Он пройдет 24 ноября, сообщили организаторы в соцсетях. Прошлый фестиваль перенесли из-за недостатка финансирования.

«10-й фестиваль „Алешенька Фест“ под названием „Алеша в шкафу“ ждет вас, любителей и ценителей этой легенды, всех постоянников и новых участников! Пред вами развернется премьера и театральное представление о событиях тех дней 1996 года. Специальный гость и традиционный хедлайнер фестиваля — Владимир Бендлин и другие участники, которых вы видели прежде, а также вновь прилетевшие», — говорится в сообщении.

Первый фестиваль в честь кыштымского карлика прошел девять лет назад. Ученые регулярно проводят конференции и обсуждают теории происхождения гуманоида.

Продолжение после рекламы