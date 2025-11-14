В Екатеринбурге почтят память кыштымского карлика Алешеньки
Гуманоида нашли в 1996 году
Фото: Скриншоты с видео, снятого в 1996 году следователем Кыштымского РОВД Владимиром Бендлиным
В Екатеринбург вернется ежегодный фестиваль в честь кыштымского гуманоида по имени Алешенька. Он пройдет 24 ноября, сообщили организаторы в соцсетях. Прошлый фестиваль перенесли из-за недостатка финансирования.
«10-й фестиваль „Алешенька Фест“ под названием „Алеша в шкафу“ ждет вас, любителей и ценителей этой легенды, всех постоянников и новых участников! Пред вами развернется премьера и театральное представление о событиях тех дней 1996 года. Специальный гость и традиционный хедлайнер фестиваля — Владимир Бендлин и другие участники, которых вы видели прежде, а также вновь прилетевшие», — говорится в сообщении.
Первый фестиваль в честь кыштымского карлика прошел девять лет назад. Ученые регулярно проводят конференции и обсуждают теории происхождения гуманоида.
История Кыштымского карлика произошла в 1996 году: одинокая жительница Кыштыма (расположен в Челябинской области, неподалеку от ПО «Маяк», где в 1963 году произошла атомная авария) Тамара Просвирина нашла сероватое существо ростом меньше полуметра, без первичных половых признаков и пупка. Она называла его сыночком, носила в пеленках, как младенца, кормила и поила, а позже, по ее словам, существо погибло, а останки его украли.
