Суд вынес приговор пермяку, напавшему на инкассаторов

Нападение на инкассаторов произошло в 2012 году (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Березниках суд огласил приговор мужчине, который напал на инкассаторов. Одного из них преступник ранил в плечо. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Нападение произошло в сентябре 2012 года. Осужденный вместе с напарником вооружились обрезами и напали на машину инкассаторов. Одного из них преступник ранил в плечо. Когда нападавшие поняли, что завладеть деньгами не удастся, они сбежали. Потенциальной добычей могли стать 3,6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.