Происшествия

Криминал

Суд вынес приговор пермяку, напавшему на инкассаторов

14 ноября 2025 в 16:22
Нападение на инкассаторов произошло в 2012 году (архивное фото)

Нападение на инкассаторов произошло в 2012 году (архивное фото)

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Березниках суд огласил приговор мужчине, который напал на инкассаторов. Одного из них преступник ранил в плечо. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Нападение произошло в сентябре 2012 года. Осужденный вместе с напарником вооружились обрезами и напали на машину инкассаторов. Одного из них преступник ранил в плечо. Когда нападавшие поняли, что завладеть деньгами не удастся, они сбежали. Потенциальной добычей могли стать 3,6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. На след преступника удалось выйти в 2024 году. Суд признал его виновным и отправил в колонию на восемь с половиной лет. Также пермяк должен будет выплатить 100 тысяч компенсации.

