Тысячам пермяков пригрозили отключением горячей воды

При неуплате долгов по решению суда возможно также наложение ареста на денежные средства на банковских счетах, автотранспорт и иное имущество Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми, Березниках, Краснокамске, Лысьве и Чайковском более 11 тысяч жителей получили уведомления от компании «Т Плюс» о возможном ограничении подачи горячей воды ввиду наличия задолженностей. Для избежания расходов, связанных с повторным подключением, гражданам рекомендуется в кратчайшие сроки урегулировать свои финансовые обязательства.

«Ограничение подачи воды будет осуществляться сотрудниками Тепловой инспекции „ЭнергосбыТ Плюс“ при помощи специальных блокирующих устройств. Компания предупреждает, что самостоятельный демонтаж таких устройств или контрольной пломбы является административным правонарушением и может повлечь за собой ответственность», — сказано на сайте компании.