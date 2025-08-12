Свердловского бойца, без вести пропавшего в зоне СВО, прославили. Фото

Свердловчанина «Баху», без вести пропавшего на СВО, наградили медалью Суворова
Андрей выполнял задачи в Запорожье (архивное фото)
Андрей выполнял задачи в Запорожье (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вдова свердловского военнослужащего Андрея с позывным «Баха» получила государственную награду, присужденную ее мужу посмертно. Медаль Александра Суворова была вручена за проявленное мужество и доблестную службу при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции в Запорожской области. В беседе с журналистом URA.RU Ольга отметила, что, несмотря на тяжелую утрату, семья гордится его подвигом.

«Вот и нашла награда своего героя — Андрею посмертно вручили медаль Суворова. И я, и наши дети безмерно гордимся им, его подвигом, его самоотверженностью. Конечно, сердцем я бесконечно желала бы, чтобы он остался живым, вернулся бы домой, обнял нас, рассказал о пережитом. Эта боль утраты не утихнет никогда. Но мы понимаем, что у каждого русского бойца свой путь, своя судьба, и Андрей выбрал путь воина до конца. Нам, женам и детям, остается лишь принять эту суровую правду, хранить самую светлую и священную память о каждом нашем бойце, не вернувшемся с фронта, и сделать так, чтобы их жертва не была забыта», — поделилась вдова. 

Андрей был направлен для выполнения служебных обязанностей в Запорожскую область 2 ноября 2024 года. Вскоре после этого связь с ним была утрачена, и он числился пропавшим без вести. Его супруга Ольга предпринимала многочисленные попытки выяснить судьбу мужа, обращаясь в различные госпитали и военные структуры. Позднее один из сослуживцев сообщил, что Андрей погиб в результате полученных ранений. До настоящего времени не удалось установить, где находится тело уральца. 

Редакция URA.RU выражает искренние соболезнования родным и близким бойца. Подвиг Андрея и память о нем навсегда останутся в сердцах его семьи и земляков.

Медаль Суворова — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются военнослужащие за отвагу и личное мужество, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях, а также за высокие достижения в боевой подготовке.

«Баха» получил медаль Суворова
«Баха» получил медаль Суворова
Фото:

