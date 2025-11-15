Логотип РИА URA.RU
Киевляне вышли на майдан и требуют отставки Зеленского

15 ноября 2025 в 18:10
Из-за коррупционного скандала в Киеве местные жители вышли на митинг на площадь Независимости. Они требует отставки президента Владимира Зеленского, сообщили в СМИ.

«Люди держали плакаты „Зеленский — преступник“, „президента в отставку“, „нет коррупции“», — пишет издание «Политика Страны». По его данным, на площади собралось около 100 человек. Организатор акции активистка Мария Барабаш сообщила, что будет собираться с киевлянами на площади Независимости каждую субботу.

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В центре внимания оказался Тимур Миндич — бизнесмен и близкий друг президента Владимира Зеленского, которого иногда именуют его «кошельком». В деле фигурируют семь подозреваемых. По данным украинских журналистов, участники схемы вымогали взятки у поставщиков компании «Энергоатом». Сейчас некоторых из обвиняемых задержали, тогда как Миндич покинул страну. У западных партнеров возникли сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Комментарии (2)
  • читатель
    15 ноября 2025 18:21
    это лажа. нет никаких данных что он коррупционер
  • Валентина Николаевна
    15 ноября 2025 18:15
    В Киеве простые люди тоже нетерпимы к коррупции, молодцы гоните Зелю.
