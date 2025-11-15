Киевляне вышли на майдан и требуют отставки Зеленского

Из-за коррупционного скандала в Киеве местные жители вышли на митинг на площадь Независимости. Они требует отставки президента Владимира Зеленского , сообщили в СМИ.

«Люди держали плакаты „Зеленский — преступник“, „президента в отставку“, „нет коррупции“», — пишет издание «Политика Страны». По его данным, на площади собралось около 100 человек. Организатор акции активистка Мария Барабаш сообщила, что будет собираться с киевлянами на площади Независимости каждую субботу.

В сфере энергетики на Украине развернулся крупный коррупционный скандал. В центре внимания оказался Тимур Миндич — бизнесмен и близкий друг президента Владимира Зеленского, которого иногда именуют его «кошельком». В деле фигурируют семь подозреваемых. По данным украинских журналистов, участники схемы вымогали взятки у поставщиков компании «Энергоатом». Сейчас некоторых из обвиняемых задержали, тогда как Миндич покинул страну. У западных партнеров возникли сомнения относительно дальнейшей поддержки Украины.