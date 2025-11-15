США требует Россию выйти из собственников «дочки» «Газпром нефти»
США требует выйти Россию из собственников для снятия санкций с компании
США требует выхода России из собственности в «Нефтяной индустрии Сербии» для снятия санкций с компании. Об этом заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович на брифинге.
«Американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров», — сказала она на брифинге, передает РИА Новости. Ранее министр сообщила, что ждет скорый ответ OFAC на запрос о приостановке действия санкций после начала переговоров о передаче контроля над компанией третьей стороне.
Введенные США санкции против сербской энергетической компании NIS, входящей в структуру «Газпром нефти» вступили в силу в среду, 8 октября, после нескольких переносов даты их применения. NIS является единственной компанией в Сербии, занимающейся разведкой и добычей углеводородов, и владеет крупным нефтеперерабатывающим заводом в Панчево.
