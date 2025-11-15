Роскосмос показал циклон, который принес в Россию снегопады
Снег обрушился на Москву 15 ноября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российские регионы постепенно накрывают снегопады. В Роскосмосе опубликовали кадры из космоса, как пришел циклон, обрушившийся на Московскую область.
«Сегодня в Москве выпал первый снег. Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков», — написали в telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что сейчас спутники наблюдают за движением циклона.
В ночь на субботу, 15 ноября, в Москве выпал первый снег. При этом в отдельных районах города по-прежнему наблюдается дождливая погода. По информации Гидрометцентра России, подобные погодные условия продержатся несколько дней.
