ВСУ атаковали подстанцию Васильевской РЭС
15 ноября 2025 в 18:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вследствие атаки противника на объекты критической инфраструктуры была повреждена подстанция Васильевской РЭС. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
