В Госдуме нашли способ борьбы с пенсионерками-мошенницами

В России нужно ввести систему безопасных сделок при покупки квартир у пенсионеров, согласно которой деньги будут удерживаться на спецсчете в течение 30 дней. Такое предложение озвучил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Средства, переведенные покупателем, будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней. За это время, с одной стороны профильные службы будут обязаны разъяснить пенсионеру все вероятные риски и существующие схемы мошенничества», — цитирует РИА Новости Слуцкого По его словам, злоумышленники за это время сами могут потерять интерес к пожилым людям, так как быстро получить деньги не получится.

По словам Слуцкого, в последнее время быстро распространяется новая мошенническая схема. Ее суть заключается в том, что пожилая женщина продает квартиру, легально получает по договору миллионы рублей, а затем спустя время заявляет, что стала жертвой злоумышленников. Например, по словам депутата, за последний месяц из-за такой схемы пострадали больше 3 тысяч семей. Он добавил, что из-за этого могут падать продажи вторичного жилья — застройщики предлагают покупать жилье в новостройках, чтобы не нарваться на преступные схемы при покупке квартиры у мошенников.

