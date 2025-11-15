Евродепутат оценил встречу с Медведевым

Встреча европейских депутатов с замглавы Совбеза РФ Дмитрием Медведевым была важной и интересной. Такое мнение выразил член Европейского парламента от Словацкой Республики Любаш Блага в разговоре с журналистами.

«Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией», — сказал Блага. По его словам, во время разговором обстановка была дружественной, а разговор был открыт для все участников. Депутат отметил, что разговаривали они с Медведевым о БРИКС и политике.