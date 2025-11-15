Школьник выстрелил в одноклассника из купленной в интернете ракетницы
Инцидент произошел на перемене в школе №102
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Краснодаре восьмиклассник выстрелил из ракетницы в другого ученика прямо на перемене в школе. Устройство было куплено в интернете, сообщили в соцсетях.
Восьмиклассник купил сигнальное пусковое устройство ПУ-3 в интернете, а затем принес его в школу №102, чтобы похвастаться перед сверстниками. «В какой-то момент он дал его своему другу, тот случайно снял предохранитель и выстрелил в сторону одного из одноклассников», — пишет telegram-канал SHOT.
Подросток от испуга отпрыгнул в сторону и ударился об шкаф. 14-летний ученик травмировал лицо — его экстренно доставили в больницу, а позже отправили домой. Сейчас прокуратура проводит проверку.
Ранее в Пермском крае суд обязал школу села Егва выплатить миллион рублей в счет компенсации морального вреда ученику, который на уроке получил пулю в висок. ЧП случилось на уроке, когда дети стреляли из пневматической винтовки.
