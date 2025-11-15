44 тысячи жителей в Днепрорудном остались без электроснабжения
15 ноября 2025 в 19:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате атаки БПЛА на объект критической инфраструктуры около 44 тысяч абонентов временно остались без электроснабжения. Перебои с подачей электроэнергии зафиксированы в Днепрорудном и соседних населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Балицкий Евгений.
