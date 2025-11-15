Логотип РИА URA.RU
Сергей Соседов отреагировал на получение Семенович госнаграды

Критик Соседов: я рад за Семенович, получившую госнаграду
15 ноября 2025 в 20:09
Сергей лаконично отреагировал на награждение Анны

Фото: Пресс-служба НТВ, Вячеслав Немышев

Певица Анна Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ ранее был подписан президентом Владимиром Путиным, а награду артистке вручила министр культуры Ольга Любимова.

Экс-солистка группы «Блестящие», которая до музыкальной карьеры блистала на льду, вспомнила о своих наградах в спорте и поблагодарила за «высокую оценку» своих достижений.

«Российская культура известна во всем мире, и я очень рада быть ее частью. Спасибо за такую высокую оценку! Мне приятно, также, что особо была отмечена моя многолетняя работа в качестве ведущей программы „Дембельский альбом“ на „Русском радио“, — поделилась Анна. 

Однако в Сети разгорелись бурные обсуждения относительного того, за какие же заслуги звезде вручили награду. Последние годы Семенович не выпускала заметных хитов. URA.RU обратилось к музыкальному критику Сергею Соседов с просьбой оценить ситуацию. Эксперт был лаконичен.

«Передайте Анечке, что я за нее рад», — с улыбкой отметил Соседов.

Вопросы к награждению артистов возникают у многих. Певица Вика Цыганова считает, что сейчас не стоит раздавать разные звания артистам, тем более, личностям с сомнительной репутацией. А актриса Яна Поплавская задалась вопросом, почему Егору Криду присудили звание заслуженного артиста Республики Башкортостан.

