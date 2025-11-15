Сергей Соседов отреагировал на получение Семенович госнаграды
Сергей лаконично отреагировал на награждение Анны
Фото: Пресс-служба НТВ, Вячеслав Немышев
Певица Анна Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ ранее был подписан президентом Владимиром Путиным, а награду артистке вручила министр культуры Ольга Любимова.
Экс-солистка группы «Блестящие», которая до музыкальной карьеры блистала на льду, вспомнила о своих наградах в спорте и поблагодарила за «высокую оценку» своих достижений.
«Российская культура известна во всем мире, и я очень рада быть ее частью. Спасибо за такую высокую оценку! Мне приятно, также, что особо была отмечена моя многолетняя работа в качестве ведущей программы „Дембельский альбом“ на „Русском радио“, — поделилась Анна.
Однако в Сети разгорелись бурные обсуждения относительного того, за какие же заслуги звезде вручили награду. Последние годы Семенович не выпускала заметных хитов. URA.RU обратилось к музыкальному критику Сергею Соседов с просьбой оценить ситуацию. Эксперт был лаконичен.
«Передайте Анечке, что я за нее рад», — с улыбкой отметил Соседов.
Вопросы к награждению артистов возникают у многих. Певица Вика Цыганова считает, что сейчас не стоит раздавать разные звания артистам, тем более, личностям с сомнительной репутацией. А актриса Яна Поплавская задалась вопросом, почему Егору Криду присудили звание заслуженного артиста Республики Башкортостан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.