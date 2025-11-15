La Repubblica: поддержка Украины в Италии трещит по швам из-за коррупционного скандала
Италия может лишить Украину поддержки после коррупционного скандала
Партия «Лига», которая входит в правящую коалицию Италии, может прекратить поставки оружия Украине. Об этом пишут зарубежные СМИ, указывая, что у парламентариев возникли разногласия после коррупционного скандала на Украине.
Партийный лидер, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини готов просить премьер-министра Джорджу Мелони остановить поставки итальянского оружия Киеву, сообщает La Repubblica. Отмечается, что решение вопроса о продлении военной помощи Украине до конца 2026 года должно состояться в декабре — январе. При этом, как передает издание, Сальвини не подтвердил, что поддерживает поставки вооружения. Он отметил, что «надо посмотреть, что будет с коррупцией».
Вопрос о поставках оружия Украине вызывает разногласия не только в Италии, но и во Франции. Там лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступает против военной поддержки Киева, считая, что она истощает французскую армию и бюджет, а также угрожает национальной безопасности. В России также заявляют, что поставки оружия препятствуют мирному процессу и вовлекают страны НАТО в конфликт. Ранее уже сообщалось, что коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, вызвал обеспокоенность западных партнеров. При этом Киев пытается «успокоить» запад.
