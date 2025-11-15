Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Тысячи людей остались без света в Запорожье после атаки ВСУ

15 ноября 2025 в 19:25
Атака на критическую инфраструктуру оставила без электричества несколько сел

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждена подстанция Васильевской районной электрической сети в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. 

«На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна», — отметил Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что пять тысяч жителей оказались без электроэнергии.

Губернатор подчеркнул, что энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения. Они прилагают все усилия для минимизации последствий атаки и скорейшего возвращения света жителям.

Ранее беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Несмотря на повреждения, объект продолжал работать без ограничений, потребители региона получали электроэнергию в штатном режиме.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

