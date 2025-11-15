Тысячи людей остались без света в Запорожье после атаки ВСУ
Атака на критическую инфраструктуру оставила без электричества несколько сел
В результате очередного удара противника по объектам критической инфраструктуры повреждена подстанция Васильевской районной электрической сети в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«На время проведения аварийно-восстановительных работ будет отключена часть абонентов сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна», — отметил Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Он добавил, что пять тысяч жителей оказались без электроэнергии.
Губернатор подчеркнул, что энергетики ведут работы по восстановлению электроснабжения. Они прилагают все усилия для минимизации последствий атаки и скорейшего возвращения света жителям.
Ранее беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Несмотря на повреждения, объект продолжал работать без ограничений, потребители региона получали электроэнергию в штатном режиме.
