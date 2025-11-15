Туристы застряли в Териберке из-за мощного циклона
Туристы не смогли выйти в море из-за шторма
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Мурманской области из-за снегопада и метели застряли 10 туристов. Они планировали отправиться на экскурсию к китам, сообщили в соцсетях.
Группа туристов, среди которых есть и иностранные граждане, приехали к Териберку, откуда они должны были отправиться в открытое море на экскурсию. «Из-за непогоды их не смогли погрузить на паром. Туристов разместили в гостевых домах, в которых сейчас нет света и электричества», — пишет telegram-канал SHOT. Отмечается, что часть туристов все-таки разместилась в отеле.
В рамках экскурсии, как пишет канал, люди должны были увидеть китов и северное сияние. Стоимость поездки из Мурманска начинается от 10 тысяч рублей.
Ранее на Камчатке группа туристов оказалась заблокированной на Авачинском перевале из-за метели. Отправившиеся им на помощь спасатели также попали в снежный плен. Там у туристов закончились топливо и запасы продовольствия, а температура опустилась до −16 градусов.
