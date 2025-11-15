Десятки европейских политиков съехались на форум в Сириусе

Симпозиум проходит на площадке Сириуса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На международный симпозиум «БРИКС — Европа» в Сириусе приехали депутаты Европарламента, политики стран БРИКС и эксперты. В частности, они обсуждают перспективы диалога между БРИКС и европейскими силами на фоне формирования многополярного мира, сообщили журналисты.

«В симпозиуме участвуют более 30 европейских политиков», — пишет ТАСС. По данным издания, среди них есть семь членов Европарламента и 12 депутатов парламентов Европы. Почетным гостем стал Пьер де Голль, внук президента Шарля де Голля. На российскую площадку в Сочи также съехались представителя Китая, Бразилии, Беларуси, Кубы и других стран. Российскую сторону на мероприятии представляет первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев.