Десятки европейских политиков съехались на форум в Сириусе
Симпозиум проходит на площадке Сириуса
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На международный симпозиум «БРИКС — Европа» в Сириусе приехали депутаты Европарламента, политики стран БРИКС и эксперты. В частности, они обсуждают перспективы диалога между БРИКС и европейскими силами на фоне формирования многополярного мира, сообщили журналисты.
«В симпозиуме участвуют более 30 европейских политиков», — пишет ТАСС. По данным издания, среди них есть семь членов Европарламента и 12 депутатов парламентов Европы. Почетным гостем стал Пьер де Голль, внук президента Шарля де Голля. На российскую площадку в Сочи также съехались представителя Китая, Бразилии, Беларуси, Кубы и других стран. Российскую сторону на мероприятии представляет первый зампред Совета Федерации Владимир Якушев.
Одним из наиболее обсуждаемых участников стал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре из партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Ранее, как сообщали в СМИ, ее сопредседатель Алис Вайдель заявила, что в «подобных поездках нет смысла». Она считает, что за поездку могут быть приняты «дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии».
