Суд сообщил о завершении важного этапа в деле о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд завершил допросы и оглашение показаний потерпевших и свидетелей в рамках рассмотрения уголовного дела о теракте в «Крокус сити холле». Сейчас прокуратура исследует результаты, сообщили участники судебного процесса.
«В суде закончилось оглашение письменных показаний более тысячи свидетелей и потерпевших, а также стадия их допроса. Суд перешел к стадии исследования письменных доказательств по уголовному делу, в том числе результаты судебно-медицинских экспертиз и другие письменные материалы», — цитирует ТАСС собеседника. Общее количество показаний за два месяца составило более тысячи.
Первые слушания дела о теракте в «Крокусе» прошли 4 августа этого года. Впервые с момента трагедии пострадавшие и террористы встретились вновь. При этом суд был закрыт от прессы. По подсчетам СМИ, на начало заседания пришло более 100 журналистов и лишь около 30 потерпевших из 2,4 тысячи признанных таковыми. Тогда обвиняемым продлили арест еще на полгода. Также следователи установили финансовую взаимосвязь между обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе», организаторами нападения и руководителями террористической организации.
Теракт произошел 22 марта 2024 года. По последним данным, погибли 147 человек. Пострадало больше 600. Следствие утверждает, что теракт заказали на Украине, однако Киев это отрицает.
