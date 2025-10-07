Верховный суд встал на сторону Данилы Козловского

Верховный суд признал публикации Бородина порочащими честь Данилы Козловского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС поддержал сторону Козловского в дело о постах Бородина порочащих его честь
ВС поддержал сторону Козловского в дело о постах Бородина порочащих его честь Фото:

Верховный суд РФ признал публикации главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина порочащими честь и достоинство актера Данилы Козловского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В этот вторник ВС рассмотрел жалобу главы ФПБК Бородина на решение столичного суда, признавшего сведения, которые он публиковал у себя в Telegram-канале, порочащими актера и взыскавшего с него компенсацию морального вреда», — сказано в сообщении telegram-канала. Также подчеркивается, что доводы о правомерности распространения этих данных не нашли подтверждения во время разбирательства.

В материалах дела уточняется, что Виталий Бородин размещал посты с обвинениями в адрес Козловского, которые актер расценил как клевету. Ранее Козловский обратился в суд с требованием защитить свои честь и достоинство, а также взыскать компенсацию морального вреда. Теперь взыскание с Бородина компенсации в пользу Козловского осталось в силе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Верховный суд РФ признал публикации главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина порочащими честь и достоинство актера Данилы Козловского. Об этом сообщает пресс-служба суда. «В этот вторник ВС рассмотрел жалобу главы ФПБК Бородина на решение столичного суда, признавшего сведения, которые он публиковал у себя в Telegram-канале, порочащими актера и взыскавшего с него компенсацию морального вреда», — сказано в сообщении telegram-канала. Также подчеркивается, что доводы о правомерности распространения этих данных не нашли подтверждения во время разбирательства. В материалах дела уточняется, что Виталий Бородин размещал посты с обвинениями в адрес Козловского, которые актер расценил как клевету. Ранее Козловский обратился в суд с требованием защитить свои честь и достоинство, а также взыскать компенсацию морального вреда. Теперь взыскание с Бородина компенсации в пользу Козловского осталось в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...