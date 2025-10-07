Верховный суд встал на сторону Данилы Козловского

Верховный суд РФ признал публикации главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина порочащими честь и достоинство актера Данилы Козловского. Об этом сообщает пресс-служба суда.
«В этот вторник ВС рассмотрел жалобу главы ФПБК Бородина на решение столичного суда, признавшего сведения, которые он публиковал у себя в Telegram-канале, порочащими актера и взыскавшего с него компенсацию морального вреда», — сказано в сообщении telegram-канала. Также подчеркивается, что доводы о правомерности распространения этих данных не нашли подтверждения во время разбирательства.
В материалах дела уточняется, что Виталий Бородин размещал посты с обвинениями в адрес Козловского, которые актер расценил как клевету. Ранее Козловский обратился в суд с требованием защитить свои честь и достоинство, а также взыскать компенсацию морального вреда. Теперь взыскание с Бородина компенсации в пользу Козловского осталось в силе.
