Ушаков сообщил о трудностях организации встречи Путина и Трампа

«Если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров, многие технические и политические сложности уходят на второй план», — заявил Юрий Ушаков в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Как отметил в ходе обсуждения журналист, организация встречи в Будапеште создает ряд сложностей, включая действие европейских санкций в отношении российской делегации. В Кремле подчеркивают, что при достижении принципиальных договоренностей между сторонами технические вопросы не являются непреодолимым препятствием для проведения встречи на высшем уровне.