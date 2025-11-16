Ушаков сообщил о трудностях организации встречи Путина и Трампа
Технические сложности не являются препятствием для встречи Путина и Трампа в Будапеште при наличии договоренности
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
В Кремле прокомментировали возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос журналиста о перспективах переговоров, сообщает корреспондент URA.RU.
«Если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров, многие технические и политические сложности уходят на второй план», — заявил Юрий Ушаков в интервью, опубликованном в telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Как отметил в ходе обсуждения журналист, организация встречи в Будапеште создает ряд сложностей, включая действие европейских санкций в отношении российской делегации. В Кремле подчеркивают, что при достижении принципиальных договоренностей между сторонами технические вопросы не являются непреодолимым препятствием для проведения встречи на высшем уровне.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин и Дональд Трамп не исключали возможность диалога, однако детали переговоров не разглашаются. Подготовка к саммиту в Будапеште идет ускоренными темпами, ключевой темой обсуждения должно стать урегулирование украинского кризиса при посредничестве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
