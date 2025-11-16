Умер актер дубляжа Петр Вечерков

Актер дубляжа Вечерков умер после продолжительной болезни Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Актер дубляжа Петр Вечерков, который озвучивал Галли в фильме «Бегущий в лабиринте». Он скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщило профессиональное сообщество «Русский дубляж».

«Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», — говорится в публикации сообщества в группе социальной сети «ВКонтакте». Подробностей смерти актера не приводится.

Сообщается, что умер актер в Санкт-Петербурге. Кроме того, известно, что последние месяцы Вечерков тяжело болел.

