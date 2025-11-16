Умер актер дубляжа Петр Вечерков
Актер дубляжа Вечерков умер после продолжительной болезни
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Актер дубляжа Петр Вечерков, который озвучивал Галли в фильме «Бегущий в лабиринте». Он скончался в возрасте 27 лет. Об этом сообщило профессиональное сообщество «Русский дубляж».
«Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет», — говорится в публикации сообщества в группе социальной сети «ВКонтакте». Подробностей смерти актера не приводится.
Сообщается, что умер актер в Санкт-Петербурге. Кроме того, известно, что последние месяцы Вечерков тяжело болел.
Вечерков начал заниматься дубляжем в восьмилетнем возрасте. За свою карьеру он озвучил десятки персонажей. Среди наиболее известных работ — Галли в «Бегущем в лабиринте», Бен в «Наследниках», Енох в «Доме странных детей мисс Перегрин», Макс Кентон в «Живой стали» и Гарри в «Каратэ-пацане».
