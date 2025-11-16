Голос «Бегущего в лабиринте» и «Живой стали»: чем знаменит скончавшийся актер дубляжа Петр Вечерков

Вечеркова не стало на 28-м году жизни Фото: Вконтакте / Русский дубляж / dubbingofficial

Актер дубляжа Петр Вечерков скончался в возрасте 27 лет. За свою жизнь он озвучил немало персонажей крупных кинокартин, в том числе «Бегущий в лабиринте», «Живая сталь», «Каратэ-пацан» и других. Помимо работы в сфере дубляжа, Вечерков принимал участие в театральных постановках. Кем был актер дубляжа Петр Вечерков — в материале URA.RU.

Почему скончался Петр Вечерков

Информацию о смерти в Санкт-Петербурге предоставило профессиональное сообщество «Русский дубляж» в соцсети «ВКонтакте». Причина его ухода не названа, однако указано, что он тяжело болел.

«Не стало Петра Вечеркова. Ему было 27 лет. Подробностей почти нет, но последние месяцы Петя тяжело болел», — указано в публикации сообщества.

Творческий путь и самые известные работы

Он принял участие в дубляже фильма «Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» Фото: Кадр из фильма «Бегущий в лабиринте», Уэс Болл, 2018, Gotham Group, Temple Hill Entertainment, Twentieth Century Fox Film Corporation

Петр Вечерков родился 19 июля 1998 года. Он окончил Российский государственный институт сценических искусств (Ргиси). Заниматься дубляжом он начал в возрасте восьми лет. Помимо работы в этой сфере, он принимал участие в театральных постановках.

Он дублировал немало известных персонажей в крупных кинокартинах. На платформе «Кинопоиск» за ним числится более 40 работ. Среди них:

Галли («Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» 2018 год)

Макс Кентон («Живая сталь» 2011 год)

Енох О 'Коннор («Дом странных детей мисс Перегрин» 2016 год)

Гарри («Каратэ-пацан» 2010 год)

Боба («Франкенвини» 2012 год)

Ким Чжу Ман («Прорвемся» 2017 год)

Бен («Наследники» и «Наследники 2» 2015 и 2017 годы)

Самба («Хочу сейчас» 2024 год)

Чхон Ген Су («Ночная сова» 2022 год)