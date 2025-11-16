«Дорожим покоем»: Алена Кравец рассказала, как живет после скандала с приемной дочерью
Алена годами уверяла, что девочка — ее родная дочь
Фото: Личный архив Алены Кравец
Светская дива Алена Кравец оказалась в центре внимания из-за ситуации с ее приемной дочерью Даниеллой, которую она вернула в детский дом. Уже известно, что у девочки обнаружилась биологическая мать, которая не рвется с ней общаться, а от приемной девочка теперь требует 600 млн рублей в качестве компенсации за «испорченное детство».
В беседе с URA.RU Алена рассказала, что сейчас ее юристы готовят встречный иск. Сама же Даниелла на связь после скандальных эфиров на федеральном канале с Кравец не выходила, чему она очень рада.
«Она не писала и не звонила. Да и нам это совсем не нужно. Слишком много мы от нее хлебнули бед и страданий. Поэтому нынешним покоем без нее дорожим. Да и эфиров, признаться, хватило», — заявляет Алена.
Напомним, новость о том, что дочь Кравец не является родной, шокировала общественность. Светская дива годами рассказывала о семейной идиллии, но реальность оказалась совсем иной.
После обнародования семейной тайны, девочка, которая вела роскошную жизнь в особняке на Рублевке, заявила, что годами якобы терпела побои. В свою очередь Алена считает, что просто залюбила дочь, в итоге получив вот такой «ответ». Кроме того, Кравец обвиняла Даниеллу в кражах и связях с мужчинами, которых она начала приводить домой. После этого девочку пытались лечить и водили к психологу, но становилось только хуже. В итоге Даниеллу сдали обратно в детский дом. Когда ей исполнилось 18 лет, она получила квартиру от государства и покинула детдом.
