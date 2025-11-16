«Дорожим покоем»: Алена Кравец рассказала, как живет после скандала с приемной дочерью

Алена годами уверяла, что девочка — ее родная дочь Фото: Личный архив Алены Кравец

Светская дива Алена Кравец оказалась в центре внимания из-за ситуации с ее приемной дочерью Даниеллой, которую она вернула в детский дом. Уже известно, что у девочки обнаружилась биологическая мать, которая не рвется с ней общаться, а от приемной девочка теперь требует 600 млн рублей в качестве компенсации за «испорченное детство».

В беседе с URA.RU Алена рассказала, что сейчас ее юристы готовят встречный иск. Сама же Даниелла на связь после скандальных эфиров на федеральном канале с Кравец не выходила, чему она очень рада.

«Она не писала и не звонила. Да и нам это совсем не нужно. Слишком много мы от нее хлебнули бед и страданий. Поэтому нынешним покоем без нее дорожим. Да и эфиров, признаться, хватило», — заявляет Алена.

Напомним, новость о том, что дочь Кравец не является родной, шокировала общественность. Светская дива годами рассказывала о семейной идиллии, но реальность оказалась совсем иной.