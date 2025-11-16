Дипломаты ответили на антироссийские выпады главы МИД Бельгии
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Посольство России в Бельгии ответило на заявления министра иностранных дел Бельгии М. Прево, который осудил «массированные удары России по Украине». В комментарии дипломатического представительства говорится, что слова бельгийского политика — пример политики «двойных стандартов». Там отметили, что утверждения о целенаправленных ударах России по гражданским объектам — ложь.
«Как многократно подчеркивалось российским руководством, наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении посольства в telegram-канале. Также в посольстве проводят параллель с действиями военных стран НАТО в других регионах мира и отмечают, что на зверства киевского режима в отношении мирного населения России «двулично закрываются глаза».
Кроме того, в комментарии затронута тема повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве. В посольстве России отмечают, что не стоит делать скоропалительные выводы, что урон причинен вследствие российского ракетного удара. По мнению дипломатов, повреждения могли возникнуть из-за падения обломков ракет американского ЗРК Patriot («Пэтриот»).
Ранее Прево в соцсети Х осудил «массированные удары России по Украине». По его словам, они намеренно наносились по гражданской инфраструктуре.
Россия не раз отмечала, что не производит атаки по гражданской инфраструктуре Украины. Как отмечал президент РФ Влаимир Путин, на протяжении долгого времени Россия сознательно воздерживалась от каких-либо ответных действий в отношении инфраструктуры Украины, несмотря на регулярные удары со стороны ВСУ по российским энергетическим объектам. Затем российская сторона начала отвечать.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
