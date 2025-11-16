Дипломаты ответили на антироссийские выпады главы МИД Бельгии

Дипломаты ответили на антироссийские выпады Бельгии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Посольство России в Бельгии ответило на заявления министра иностранных дел Бельгии М. Прево, который осудил «массированные удары России по Украине». В комментарии дипломатического представительства говорится, что слова бельгийского политика — пример политики «двойных стандартов». Там отметили, что утверждения о целенаправленных ударах России по гражданским объектам — ложь.

«Как многократно подчеркивалось российским руководством, наши вооруженные силы действуют предельно ответственно, нанося высокоточные удары исключительно по военным объектам и обеспечивающей их транспортно-энергетической инфраструктуре», — говорится в сообщении посольства в telegram-канале. Также в посольстве проводят параллель с действиями военных стран НАТО в других регионах мира и отмечают, что на зверства киевского режима в отношении мирного населения России «двулично закрываются глаза».

Кроме того, в комментарии затронута тема повреждения здания посольства Азербайджана в Киеве. В посольстве России отмечают, что не стоит делать скоропалительные выводы, что урон причинен вследствие российского ракетного удара. По мнению дипломатов, повреждения могли возникнуть из-за падения обломков ракет американского ЗРК Patriot («Пэтриот»).

Продолжение после рекламы

Ранее Прево в соцсети Х осудил «массированные удары России по Украине». По его словам, они намеренно наносились по гражданской инфраструктуре.