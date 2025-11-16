В Азербайджане почти завершили строительство «маршрута Трампа»

Алиев подчеркнул, что железная дорога станет важной артерией Среднего коридора Фото: Пресс-служба администрации Президента России

Строительство Зангезурского коридора (так называемого «маршрута Трампа ради международного мира и процветания») на территории Азербайджана почти завершено. Об этом сообщил президент республики Ильхам Алиев.

«Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению», — отметил Алиев на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута). За последние три года грузоперевозки по этому маршруту через Азербайджан увеличились на 90%. Алиев отметил, что модернизация инфраструктуры и цифровизация таможенных процедур будет способствовать росту грузоперевозок, экономической стабильности и международному сотрудничеству.

Зангезурский коридор предполагает восстановление транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономией (эксклавом) через территорию Армении. 8 августа 2025 года в Вашингтоне прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа. По итогам переговоров была принята декларация, которая парафирует согласованный текст соглашения о мире и межгосударственных отношениях между Арменией и Азербайджаном.

Ереван выразил готовность взаимодействовать с США и другими странами в рамках реализации проекта, получившего название «Маршрут Трампа». Проект предусматривает создание не только железнодорожной инфраструктуры, но и нефте- и газопроводов, линий электропередачи, а также прокладку интернет-кабелей.