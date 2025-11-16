Логотип РИА URA.RU
SHAMAN впервые прокомментировал тайную свадьбу с Мизулиной

SHAMAN признался, что устал от внимания к его отношениям с Мизулиной
16 ноября 2025 в 17:10
Shaman признался, что в последнее время к его союзу с Мизулиной слишком много внимания

Shaman признался, что в последнее время к его союзу с Мизулиной слишком много внимания

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые прокомментировал свою тайную свадьбу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист признался, что в последнее время к их союзу слишком много внимания, и они устали от этого. По его словам, некоторые фанаты могут фотографировать их исподтишка, а затем публиковать эти кадры в интернет. 

«Причем это происходит автоматически. Например, ты заходишь в магазин какой-нибудь, торговый центр, а люди снимают нас исподтишка. Потом все это они выкладывают самостоятельно в Сеть и пишут всякую ересь, разную чушь», — заявил Дронов в разговоре с Борисом Кочевниковым в программе «Судьба человека». При этом он отметил, что в любом случае «этот шлейф» будет тянуться за их парой еще очень долго. Певец признался, что ему «уже по горло все это дело».

Впервые о отношениях Ярослава Дронова (SHAMAN) и Екатерины Мизулиной стало известно в феврале 2025 года — с тех пор они часто появлялись вместе на мероприятиях и публиковали совместные посты в соцсетях. В сентябре музыкант подарил Мизулиной политическую партию «Мы». Известно, что свадебное торжество прошло в Донецке.

SHAMAN стал первым российским исполнителем, который провел сольный концерт в Северной Корее. На сцене он пообщался с Ким Чен Ыном, исполнил песню «Встанем» и выступил вместе с квартетом балалаечников в студии, где прозвучала композиция «Я русский». Артист считает себя русским народным исполнителем и отмечает, что находится на сцене уже 30 лет — его первый сольный выход состоялся в четыре года в родном Новомосковске.

Комментарии (3)
  • читатель
    16 ноября 2025 17:44
    уже все оборжали эту постановку, зачем продолжать, уже не смешно
  • Абанамат
    16 ноября 2025 17:35
    Что тайного в свадьбе, видео с которой видела вся страна???
  • Армавирец.
    16 ноября 2025 17:30
    Как схлестнулись, так и наоборот будет.
