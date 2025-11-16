SHAMAN впервые прокомментировал тайную свадьбу с Мизулиной

Shaman признался, что в последнее время к его союзу с Мизулиной слишком много внимания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) впервые прокомментировал свою тайную свадьбу с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист признался, что в последнее время к их союзу слишком много внимания, и они устали от этого. По его словам, некоторые фанаты могут фотографировать их исподтишка, а затем публиковать эти кадры в интернет.

«Причем это происходит автоматически. Например, ты заходишь в магазин какой-нибудь, торговый центр, а люди снимают нас исподтишка. Потом все это они выкладывают самостоятельно в Сеть и пишут всякую ересь, разную чушь», — заявил Дронов в разговоре с Борисом Кочевниковым в программе «Судьба человека». При этом он отметил, что в любом случае «этот шлейф» будет тянуться за их парой еще очень долго. Певец признался, что ему «уже по горло все это дело».

Впервые о отношениях Ярослава Дронова (SHAMAN) и Екатерины Мизулиной стало известно в феврале 2025 года — с тех пор они часто появлялись вместе на мероприятиях и публиковали совместные посты в соцсетях. В сентябре музыкант подарил Мизулиной политическую партию «Мы». Известно, что свадебное торжество прошло в Донецке.

