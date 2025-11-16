СКР опубликовал кадры с места, где нашли голову ребенка. Видео
На месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты столичного СК
Фото: Илья Московец © URA.RU
Следственный комитет России опубликовал видео с места, где нашли голову ребенка. На записях видно, как следователи, криминалисты и водолазы МЧС продолжают осматривать место происшествия.
«Следователями и криминалистами столичного СК с привлечением группы водолазов МЧС России продолжается осмотр места происшествия», — говорится в telegram-канале столичного СК. Там отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия, по установлению обстоятельств произошедшего.
Сегодня, 16 ноября, в Гольяновском пруду нашли рюкзак с головой ребенка. По данным СМИ, погибшему мальчику было примерно 7–10 лет. Возбуждено уголовное дело. Водолазы продолжают искать остальные части тела.
Кроме того, уже появился подозреваемый в убийстве мальчика. По информации telegram-канала Baza, это мужчина среднего телосложения ростом около 180 см. Сейчас следователи устанавливают его личность и местонахождение, передает Постньюс.
