На месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты столичного СК Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет России опубликовал видео с места, где нашли голову ребенка. На записях видно, как следователи, криминалисты и водолазы МЧС продолжают осматривать место происшествия.

«Следователями и криминалистами столичного СК с привлечением группы водолазов МЧС России продолжается осмотр места происшествия», — говорится в telegram-канале столичного СК. Там отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия, по установлению обстоятельств произошедшего.

Сегодня, 16 ноября, в Гольяновском пруду нашли рюкзак с головой ребенка. По данным СМИ, погибшему мальчику было примерно 7–10 лет. Возбуждено уголовное дело. Водолазы продолжают искать остальные части тела.

