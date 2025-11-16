Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

СКР опубликовал кадры с места, где нашли голову ребенка. Видео

16 ноября 2025 в 17:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты столичного СК

На месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты столичного СК

Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет России опубликовал видео с места, где нашли голову ребенка. На записях видно, как следователи, криминалисты и водолазы МЧС продолжают осматривать место происшествия.

«Следователями и криминалистами столичного СК с привлечением группы водолазов МЧС России продолжается осмотр места происшествия», — говорится в telegram-канале столичного СК. Там отметили, что в настоящее время проводятся мероприятия, по установлению обстоятельств произошедшего.

Сегодня, 16 ноября, в Гольяновском пруду нашли рюкзак с головой ребенка. По данным СМИ, погибшему мальчику было примерно 7–10 лет. Возбуждено уголовное дело. Водолазы продолжают искать остальные части тела.

Продолжение после рекламы

Кроме того, уже появился подозреваемый в убийстве мальчика. По информации telegram-канала Baza, это мужчина среднего телосложения ростом около 180 см. Сейчас следователи устанавливают его личность и местонахождение, передает Постньюс

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал