Во Львове хотят отучить кошек мяукать «по-русски»

Во Львове разгорелся необычный спор о «языке» кошек. Местный журналист потребовал, чтобы украинские коты говорили «няв» вместо «мяу». Об этом написал Илья Лемко. Журналиста возмутила реклама кошачьего корма со слоганом «Первое слово моего кота — мяу!».

«По Львову ездят трамваи с рекламой такого содержания: „Первое слово моего кота — Мяу!“. Даже неинтересно, что именно таким образом рекламируют, интересно, что украинские коты никогда не говорят: „Мяу“, только „Няв“, то есть не мяукают, а нявкают», — отмечает Лемко в авторской колонке. Его слова передает MK.RU.

На ситуацию отреагировал депутат Верховной рады Максим Бужанский. «Вижу, дело плавно идет к появлению кото-языковых уполномоченных. Возможно, нужно поразить в правах мяукающих котов в пользу нявкающих, вывести научную формулу благонадежности владельца в зависимости от поведения кота. Получить под это грант, создать кото-Раду доброчестности, все, как всегда, короче», — с иронией он прокомментировал ситуацию в своем telegram-канале.

