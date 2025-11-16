Британия увеличит срок ожидания ВНЖ для нелегалов до 20 лет

В Британии срок получения постоянного ВНЖ для нелегалов увеличат в 4 раза Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти Великобритании намерены увеличить срок ожидания права на постоянное проживание в стране для нелегальных мигрантов с пяти до 20 лет. Об этом сообщила глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд. Реформа может вступить в силу после 17 ноября.

«Новая реформа изменит представления, укоренившиеся за жизнь нескольких поколений, что убежище, которое предоставляется беженцам, может быстро привести к получению разрешения на постоянное проживание», — подчеркнула Шабана Махмуд в интервью The Sunday Times. По ее словам, если страна происхождения беженца будет признана безопасной для возвращения, его обяжут покинуть Великобританию.