Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за возобновление поставок энергоносителей из России. По его мнению, это возможно в случае установления режима прекращения огня на Украине.

«Мы отказались от своего конкурентного преимущества — низких цен на энергоносители. Мы заинтересованы в возобновлении поставок энергоносителей из России после прекращения огня», — заявил Кречмер в интервью медиагруппе Funke.

Кречмер считает, что энергетическая политика Германии ведет к деиндустриализации страны. Он полагает, что отказ от сотрудничества с Россией был ошибкой, и в будущем Москва вновь должна занять место торгового партнера Берлина.

В конце октября ЕС ввел 19-й пакет санкций против России. Ограничения затронули «Роснефть», «Ростех», «АвтоВАЗ» и другие нефтяные, оборонные, промышленные компании и банки. Европа также запретила себе покупать российский газ.