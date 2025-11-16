Ребенок был найден вблизи Гольяновского пруда (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

В пруду на востоке Москвы нашли рюкзак, в котором были фрагменты малолетнего ребенка. По данным telegram-каналов, в рюкзаке была именно голова. Сейчас идут активные поиски самого тела. Что известно о загадочном убийстве — в материале URA.RU.

Нашли голову в рюкзаке в Москве

Тело было найдено рабочими, указано в сообщении Фото: telegram-канал «Прокуратура Москвы»

По данным правоохранителей, части тела были найдены в Гольяновском пруду на востоке Москвы. Установлено, что ребенку было примерно семь лет. Источник РЕН ТВ утверждает, что преступление произошло еще два дня назад. А странную находку обнаружили сегодня утром рабочие.

На месте работают правоохранительные органы. Они ищут тело ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Предварительная причина смерти

Предварительной причиной смерти ребенка является удушье. Об этом пишут telegram-каналы.

«Предварительная причина смерти ребенка, найденного в Гольяновском пруду, — асфиксия», — указано в посте. Оно опубликовано в telegram-канала Baza.

На шее мальчика были обнаружены гематомы и следы. Это подтверждает причину насильственного удушения. По предварительной информации, после этого тело было расчленено лобзиком.

Первый подозреваемый в убийстве

Позже появилась информация о первом подозреваемом в убийстве. Согласно предварительной информации, это речь идет о высоком мужчине.

«Это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения — его личность и местонахождение сейчас выясняются», — пишет Baza. Отмечается, что местные жители видели, как подозрительный человек 14 ноября выбросил в пруд пакет.

Что происходит сейчас

На месте находятся следователи и криминалисты, которые пытаются установить обстоятельства произошедшего. Информация была опубликована пресс-службой Следственного комитета Москвы.

Водолазы обследуют дно на месте происшествия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.