Вучич предложил выкупить у России долю в нефтегазовой компании NIS

Вучич заявил, что решение по NIS будет принято в ближайшее время Фото: ANDREJ CUKIC / EPA / ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич на внеочередном заседании правительства заявил о готовности рассмотреть возможность выкупа доли России в нефтегазовой компании NIS. Также глава государства подчеркнул, что окончательное решение должно быть принято в течение ближайших семи дней.

«Если русские не договорятся о цене с третьей стороной, мое предложение — рассмотреть вариант, чтобы мы предложили лучшую цену», — заявил Вучич на заседании. Его слова приводит ТАСС.

Он допустил, что Сербия может выдвинуть свое предложение о покупке доли в NIS, если Москва и третья сторона не договорятся о цене. При этом Вучич подчеркнул, что Белград стремится избежать радикальных шагов: «Я хочу любой ценой избежать конфискации, национализации и отъема имущества. Я хочу, чтобы весь мир видел: мы не желаем отнимать у кого-либо что-либо».

Кроме того, первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на том же заседании заявил о необходимости рассмотреть приватизацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны. По его словам, ситуация вокруг компании стала критической и затрагивает ключевые параметры стабильности государства. «У нас нет выбора — ситуация с NIS угрожает нам всему, абсолютно всему: нашему росту, нашей стабильности, нашему кредитному рейтингу», — отметил Мали.

8 октября после нескольких переносов вступили в силу санкции США против сербской энергетической компании NIS. Для снятия ограничений американская сторона требуют, чтобы Россия отказалась от доли в данной структуре.