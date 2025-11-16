Надежда не потеряна: в Кремле дали понять, что визит Путина и Трампа в Будапешт все еще реален

Россия и США ведут диалог по украинскому урегулированию на основе договоренностей в Анкоридже, сообщил Ушаков Фото: Артур Якушко © URA.RU

Россия и США продолжают обсуждать урегулирование украинского конфликта на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, подчеркнув, что существует реальная возможность избежать множества политических сложностей, если ранее анонсированная встреча в Будапеште между лидерами государств Владимиром Путиным и Дональдом Трампом все же состоится. Таким образом он намекнул, что потенциальный их визит в Венгрию все еще реален.

Новый саммит должен был пройти в Будапеште. О его проведении было заявлено 16 октября. Однако позже американский лидер сообщил, что отменил запланированную встречу с главой российского государства. Что известно о подготовке возможной встречи Путина и Трампа в Венгрии — в материале URA.RU.

Встреча в Будапеште не исключена

Встреча президентов Путина и Трампа в Будапеште на данный момент отложена, но разговоры о ней все еще идут. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Договорились о встрече в Будапеште, потом ее на какое-то время отложили. Контакты на этот счет идут», — сказал Ушаков.

Саммиту не помешают даже санкции

Затем он уточнил, что в случае достижения договоренности между Россией и США о встрече глав государств в Будапеште, процесс организации саммита мог бы упроститься. И этому даже не помешают антироссийские санкции, считает Ушаков.

"Мне кажется, что если будет достигнута принципиальная договоренность между Вашингтоном и Москвой о встрече лидеров в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план", — отметил помощник президента РФ. Таким образом он ответил на вопрос Зарубина о том, не помешают ли проведению встречи в Будапеште наложенные на российских политиков санкции.

Активный диалог по Украине ведется

Помощник президента также обратил внимание, что Россия и США ведут переговоры по вопросу урегулирования ситуации на Украине, опираясь именно на договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже в середине августа. Ушаков считает, что это станет хорошим подспорьем для завершения конфликта.

По словам Ушакова, власти Киева осведомлены о результатах августовских переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. И, как заявил помощник российского президента, достигнутые там договоренности их не устраивают.

«В Киеве знают об этом [об итогах саммита], им это не нравится. <...> Анкоридж не нравится и многим европейцам, но не всем. То есть <...> не нравится тем, кто не хочет мирного урегулирования, а хочет продолжать войну до последнего украинца», — объяснил представитель Кремля.

Первая встреча в Будапеште сорвалась

О том, что саммит пройдет в столице Венгрии стало известно ровно месяц назад. 16 октября состоялись восьмые за год переговоры между Путиным и Трампом в ходе которых и было принято решение о встрече. Однако впоследствии Дональд Трамп объявил об отмене саммита, тогда как президент РФ уточнил, что речь идет не об отмене, а о переносе мероприятия. При этом обе стороны сходятся во мнении, что проведение личной встречи требует тщательной подготовки.

Почему саммит так и не состоялся

Сперва глава Белого дома заявил, что отменил саммит из-за того, что у него не было ощущения, что стороны смогут достичь необходимых результатов. Однако уже в ноябре американский лидер был менее сдержан в своих высказываниях. Он сообщил, что встреча не состоялась, потому что Россия якобы «не хочет останавливаться» в конфликте на Украине.

«Суть спора в том, что они просто не хотят останавливаться. И я думаю, что они остановятся, я думаю, что это дорого обходится России», — сказал Трамп.

Тогда журналисты задали ему вопрос о возможности будущей встречи с Путиным. На что президент США лаконично ответил: «Шанс есть всегда».

Также существует вероятность, что встреча двух мировых лидеров в Будапеште не состоялась из-за того, что главе Белого дома предоставляли «подковерные доклады». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Откуда и от кого взялись „подковерные доклады“ американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно», — отметил Лавров. Он также добавил, что государства Европы пытаются подорвать позицию администрации Трампа, которая изначально выступала за диалог с Москвой.

Пройдет ли вторая встреча именно в Будапеште

В Будапеште продолжается подготовка к саммиту между Россией и США. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе участия в утренней программе радиостанции Kossuth 13 ноября. Заявление было сделано в контексте обсуждения усилий Венгрии, направленных на урегулирование ситуации на Украине.

«Я не хочу говорить о деталях. В конце концов сейчас идет подготовка к важному мирному саммиту в Будапеште», — сообщил Орбан.