В трех регионах РФ сбито шесть украинских беспилотников
16 ноября 2025 в 16:12
Фото: © URA.RU
В течение утреннего периода с 8:00 до 14:00 (московское время) дежурные подразделения противовоздушной обороны выявили и нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Брянской области — три БПЛА. в Белгородской области — два БПЛА. в Курской области — один БПЛА.
