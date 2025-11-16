В Израиле заявили, что Палестины больше не будет

В Израиле заявили, что ХАМАС будет разоружен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, а движение ХАМАС — разоружено. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув неизменность политики Израиля в отношении палестинского вопроса.

«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано», — отметил министр в социальной сети X. Он также добавил, что сектор Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено международными силами или силами Армии обороны Израиля.

Ранее, 9 октября 2025 года, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС по первому этапу мирного плана. План предполагал освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции.

В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство утвердило сделку по освобождению заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября.