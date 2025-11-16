В Израиле заявили, что Палестины больше не будет
В Израиле заявили, что ХАМАС будет разоружен
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Палестинское государство не будет создано, сектор Газа будет демилитаризован, а движение ХАМАС — разоружено. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, подчеркнув неизменность политики Израиля в отношении палестинского вопроса.
«Политика Израиля ясна: палестинское государство не будет создано», — отметил министр в социальной сети X. Он также добавил, что сектор Газа будет демилитаризован вплоть до последнего туннеля, а движение ХАМАС будет разоружено международными силами или силами Армии обороны Израиля.
Ранее, 9 октября 2025 года, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренностей между Израилем и ХАМАС по первому этапу мирного плана. План предполагал освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции.
В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что правительство утвердило сделку по освобождению заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
В последнее время страны начали активно признавать государственность Палестины. А в результате последних переговоров, прошедших в Париже между главой Франции Эммануэлем Макроном и президентом Палестины Махмудом Аббасом, было объявлено о создании совместного комитета. Его задачей станет разработка новой Конституции Франции и Палестинской администрации. Подробнее о конфликте — в сюжете URA.RU.
Материал из сюжета:Война на Ближнем Востоке
