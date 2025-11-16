Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Появился первый подозреваемый в убийстве ребенка, чью голову нашли в пруду в Москве

Baza: личность первого подозреваемого в убийстве ребенка в Москве выясняется
16 ноября 2025 в 17:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Москве ищут причастных к убийству ребенка, чья голова была найдена в пруду

В Москве ищут причастных к убийству ребенка, чья голова была найдена в пруду

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве появился первый подозреваемый в деле об убийстве мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду. По данным telegram-канала Baza, это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения. Личность и местонахождение подозреваемого в настоящее время выясняются.

«Первый подозреваемый появился в деле об убийстве мальчика, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве <...> Это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения — его личность и местонахождение сейчас выясняются», — сообщил telegram-канала Baza. Там отметили, что подозрительного прохожего видели местные ночью 14 ноября.

По их словам, неизвестный бросил в пруд пакет, внутри которого был рюкзак с головой ребенка. «Предварительно тело расчленили лобзиком», — сообщает telegram-канал.

Продолжение после рекламы

В рюкзаке, обнаруженном в Гольяновском пруду, была найдена часть тела ребенка, по данным СМИ, — его голова. По данным представителей СК РФ по Москве, возраст погибшего предположительно составляет от семи до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водолазы продолжают изучать пруд в поисках других останков ребенка. Возраст погибшего мальчика — 7–10 лет. Возбуждено уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал