Появился первый подозреваемый в убийстве ребенка, чью голову нашли в пруду в Москве

В Москве ищут причастных к убийству ребенка, чья голова была найдена в пруду Фото: Илья Московец © URA.RU

В Москве появился первый подозреваемый в деле об убийстве мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду. По данным telegram-канала Baza, это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения. Личность и местонахождение подозреваемого в настоящее время выясняются.

«Первый подозреваемый появился в деле об убийстве мальчика, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве <...> Это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения — его личность и местонахождение сейчас выясняются», — сообщил telegram-канала Baza. Там отметили, что подозрительного прохожего видели местные ночью 14 ноября.

По их словам, неизвестный бросил в пруд пакет, внутри которого был рюкзак с головой ребенка. «Предварительно тело расчленили лобзиком», — сообщает telegram-канал.

В рюкзаке, обнаруженном в Гольяновском пруду, была найдена часть тела ребенка, по данным СМИ, — его голова. По данным представителей СК РФ по Москве, возраст погибшего предположительно составляет от семи до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.