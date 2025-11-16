Появился первый подозреваемый в убийстве ребенка, чью голову нашли в пруду в Москве
В Москве ищут причастных к убийству ребенка, чья голова была найдена в пруду
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Москве появился первый подозреваемый в деле об убийстве мальчика, голову которого нашли в Гольяновском пруду. По данным telegram-канала Baza, это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения. Личность и местонахождение подозреваемого в настоящее время выясняются.
«Первый подозреваемый появился в деле об убийстве мальчика, чью голову нашли в Гольяновском пруду в Москве <...> Это мужчина ростом около 180 см, среднего телосложения — его личность и местонахождение сейчас выясняются», — сообщил telegram-канала Baza. Там отметили, что подозрительного прохожего видели местные ночью 14 ноября.
По их словам, неизвестный бросил в пруд пакет, внутри которого был рюкзак с головой ребенка. «Предварительно тело расчленили лобзиком», — сообщает telegram-канал.
В рюкзаке, обнаруженном в Гольяновском пруду, была найдена часть тела ребенка, по данным СМИ, — его голова. По данным представителей СК РФ по Москве, возраст погибшего предположительно составляет от семи до десяти лет. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Водолазы продолжают изучать пруд в поисках других останков ребенка. Возраст погибшего мальчика — 7–10 лет. Возбуждено уголовное дело.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.