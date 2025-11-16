Скандал вокруг расстегнутой ширинки Диброва набирает обороты: что происходит

Дибров не стал отмечать день рождение в Москве, пишут telegram-каналы Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Вокруг телеведущего Дмитрия Диброва разгорается крупный скандал. Ранее он появился на публике с расстегнутой ширинкой и торчащим из нее оголенным половым органом. Теперь он в два раза повысил цену за выступление и уехал на Бали, как пишет telegram-канал Mash.

На сторону Диброва встали телеведущие Анфиса Чехова и Оскар Кучера. Все подробности о скандале вокруг Диброва — в материале URA.RU.

Все началось с развода с женой

Дмитрий и Полина Дибровы были женаты 16 лет: с 2009 по 2025 год. Официально развод состоялся недавно, 25 сентября. Одновременно с ним расспалась еще одна семья на Рублевке — миллиардера Романа Товстика.

Он оставил свою жену и шестерых детей, уйдя к Полине Дибровой — бывшей супруге Дмитрия и матери трех его сыновей. Ситуация с двойным разводом может стать главным светским скандалом года: она сопровождается обвинениями, интригами и сообщениями об изменах.

Брак был расторгнут через адвокатов — сами супруги в судебных заседаниях не участвовали. По словам правозащитников, развод прошел без конфликтов и скандалов. Окончательное завершение 16-летнего брака Дибровых было зафиксировано решением Одинцовского суда Московской области в сентябре 2025 года.

Скандал с расстегнутой ширинкой

Спустя меньше месяца в социальных сетях стали появляться кадры, на которых телеведущий выходит из минивэна с расстегнутой ширинкой. Из нее торчал обнаженный половой орган. Дибров не сразу заметил этого.

Видео, предположительно, было снято в то время, когда супруги еще не сделали официальное заявление о расторжении брака. Согласно неподтвержденной информации, в упомянутый вечер Дмитрий вместе с неизвестной женщиной посетил частное мероприятие для взрослых с целью отдохнуть. Источник, предоставивший запись одному из телеканалов, остается неизвестным, однако инцидент нанес значительный ущерб профессиональной репутации телеведущего.

После вспыхнувшего скандала Дибров повысил цены за выступления

Тем временем гонорар Диброва на фоне громкого скандала подорожал в два раза — до 5 млн рублей. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Помимо этого, стало известно, что телеведущий покинул Россию. Точная причина, почему он так поступил, не указывается. Согласно данным того же telegram-канала, Дибров сейчас находится на острове Бали.

К тому же телеведущий отменил празднование своего 66-летия в России. Скромное торжество состоялось 14 ноября за границей.

Звезды оправдывают Диброва

Анфиса Чехова сказала, что не редко встречает мужчин, которые забыли застегнуть ширинку Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Анфиса Чехова

После громкого скандала за Диброва заступилась телеведущая Анфиса Чехова. Она предположила, что появление его на публике в таком виде могло быть связано со случайным стечением обстоятельств.

«Я очень часто встречаю мужчин, которые сходили в туалет и забыли застегнуться», — заявила Чехова. Ее слова приводит Life.ru.

Помимо этого она отметила, что право на ошибку должен иметь каждый, знаменитость этот человек или нет. По словам Чеховой, он «никого не убил, никого не изнасиловал, не избивал жену».

Кучера оправдал поведение Диброва попаданием в тяжелую жизненную ситуацию Фото: Илья Московец © URA.RU

Актер Оскар Кучера также встал на сторону телеведущего. Он обвинил журналистов в распространении видеоролика и оправдал поведение Диброва тяжелой жизненной ситуацией.

«Как не стыдно журналистам множить это отвратительное видео. Дима там явно не в себе», — поделился актер в своем telegram-канале.

Кучера отметил, что Дибров может быть не в себе после пережитого развода. Актер подчеркнул, что снимал себя не сам телеведущий, а «мрази», которые запечатлели человека, попавшего в тяжелую жизненную ситуацию.

Что может грозить Диброву

Дмитрию Диброву может грозить административная или уголовная ответственность, так как его действия могут оценить либо как мелкое хулиганство, либо как развратные действия. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин.

«Наказание в первом случае — штраф, во втором — обязательные работы на срок до 440 часов, ограничение свободы [от трёх до 12 лет]», — поделился адвокат в разговоре с изданием «Абзац». Его слова приводит Life.ru.