Работа интернета и ТВ от «Ростелекома» восстановлена в четырех регионах ЦФО
В регионах ЦФО на короткое время пропал интернет
В Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях возобновила работу интернет-связь и ТВ от «Ростелекома». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сервисы сейчас полностью восстановлены», — пояснили в компании «Коммерсанту». Причиной сбоя стало повреждение кабеля сторонней организацией.
Отключение интернета и ТВ 15 ноября затронуло сразу четыре региона Центрального федерального округа. К позднему вечеру проблема была устранена.
Ранее компанией сообщалось, что в Яровславской области был поврежден магистральный провод. Вследствие технических неполадок в Ярославле также была временно прекращена трансляция хоккейного матча между командами «Локомотив» и «Барыс».
