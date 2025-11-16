Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа интернета и ТВ от «Ростелекома» восстановлена в четырех регионах ЦФО

16 ноября 2025 в 15:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В регионах ЦФО на короткое время пропал интернет

В регионах ЦФО на короткое время пропал интернет

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ивановской, Ярославской, Владимирской и Костромской областях возобновила работу интернет-связь и ТВ от «Ростелекома». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Сервисы сейчас полностью восстановлены», — пояснили в компании «Коммерсанту». Причиной сбоя стало повреждение кабеля сторонней организацией.

Отключение интернета и ТВ 15 ноября затронуло сразу четыре региона Центрального федерального округа. К позднему вечеру проблема была устранена. 

Продолжение после рекламы

Ранее компанией сообщалось, что в Яровславской области был поврежден магистральный провод. Вследствие технических неполадок в Ярославле также была временно прекращена трансляция хоккейного матча между командами «Локомотив» и «Барыс».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал