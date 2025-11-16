Shaman рассказал о дочери от брака с преподавательницей пения

Shaman сожалеет, что очень редко видится со своей дочерью Фото: Илья Московец © URA.RU

Артист Shaman (Ярослав Дронов) рассказал о своей дочери Варваре. Девочка родилась в его первом браке с преподавательницей пения Мариной Рощупкиной, сейчас ей 11 лет.

«Я очень редко вижу дочь, но это неизбежно. Нужно учитывать плотный гастрольный график артиста», — заявил Shaman. Об этом он сообщил в программе «Судьба человека» с Борисом Кочевниковым.

Он заявил, что сожалеет, и отметил, что не только он редко видит свою дочь. «Есть еще другие люди, которые совсем редко видят своих детей. Это, например, вахтовики или наши бойцы», — отметил певец.

Продолжение после рекламы

В родном Новомосковске Shaman познакомился со своей первой супругой — Мариной Рощупкиной, которая работала преподавательницей в музыкальной школе. Юноша, занимавшийся в этой школе, влюбился в учительницу народного пения, когда ему было 16 лет, а ей — 22. Брак был официально заключен в 2012 году, а спустя два года в семье появилась дочь Варвара, которая, как и родители, обладает музыкальными способностями.

Пара не смога сохранить семейные отношения. Тогда Shaman проживал в Москве, а Марина не хотела переезжать в столицу. В 2016 году они приняли решение расторгнуть брак.