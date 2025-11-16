В московском пруду нашли останки ребенка в рюкзаке

На востоке Москвы в пакете обнаружены останки человека, на месте работают следователи и представители прокуратуры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Гольяновском пруду был найден в рюкзаке фрагмент тела ребенка. Возраст погибшего, по предварительным оценкам экспертов, составляет от семи до десяти лет, сообщили в представители ГСУ СК РФ по городу Москве. Возбуждено уголовное дело.

«16 ноября 2025 года в Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего», — сообщили представители СК в telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.