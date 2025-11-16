Путин примет участие в закладке нового ледокола
Путин проведет ряд международных встреч на предстоящей неделе
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в закладке нового ледокола и проведет ряд важных мероприятий, включая международные встречи и участие в конференции. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Президент по телемосту будет участвовать в закладке нового ледокола», — говорится в программе. На следующей неделе в Москву также приедут главы Совета правительств государств ШОС — президент проведет с ними серию международных встреч. Кроме того, в графике главы государства — участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и совещание с членами Совета безопасности России.
По информации СМИ, в начале следующей недели в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе заложат шестой серийный атомный ледокол «Сталинград» проекта 22220. Ледокол будет работать в Арктике и на Северном морском пути. Его конструкция позволит плавать и на мелководье, и в глубоких водах, а также пробивать лед толщиной до трех метров. Закладка судна запланирована на 2025 год.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.