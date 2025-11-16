Путин примет участие в закладке нового ледокола

Путин проведет ряд международных встреч на предстоящей неделе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в закладке нового ледокола и проведет ряд важных мероприятий, включая международные встречи и участие в конференции. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Президент по телемосту будет участвовать в закладке нового ледокола», — говорится в программе. На следующей неделе в Москву также приедут главы Совета правительств государств ШОС — президент проведет с ними серию международных встреч. Кроме того, в графике главы государства — участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» и совещание с членами Совета безопасности России.