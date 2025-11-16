Врач предупредил, как утренний кофе может ударить по здоровью

Кофе натощак может провоцировать изжогу и обострение гастрита, предупреждает кардиолог Красногорской больницы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ежедневное употребление кофе формирует устойчивую физиологическую зависимость и может вызывать проблемы с желудком и сердцем. Об этом предупредил врач-кардиолог Красногорской больницы Александр Рогачев в интервью.

«Организму требуется привычная доза для поддержания работоспособности. Пропуск кофе может сопровождаться головной болью, снижением концентрации и утомляемостью, что отражает легкий синдром отмены», — пояснил кардиолог Александр Рогачев изданию «Подмосковье сегодня».

Кофеин стимулирует нервную систему, а регулярное употребление приводит к развитию толерантности. На желудок кофе действует раздражающе, особенно при приеме натощак, вызывая изжогу и обострение гастрита. При склонности к аритмии и гипертонии кофе может провоцировать учащенное сердцебиение и подъем давления. Однако бытовые дозы кофеина не представляют смертельной опасности для здоровых людей.

