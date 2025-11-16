Священник объяснил, можно ли кремировать православных верующих
По словам священнослужителя, кремация не лишает верующего надежды на воскресение, однако погребение в землю соответствует христианской традиции
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Русская православная церковь допускает кремацию усопших в случаях тяжелых жизненных обстоятельств, но рекомендует традиционное погребение в землю. Об этом заявил иерей Конюхов, пояснив церковное отношение к современным похоронным обрядам.
«Когда семейный бюджет не позволяет или нет возможности похоронить человека, какой же это грех? Другое дело, когда у родственников есть все возможности, но они не хотят заморачиваться», — отметил священнослужитель в интервью aif.ru.
Кремация не лишает верующего надежды на воскресение, и Церковь проводит отпевание для тех, кого планируют кремировать. Однако при возможности лучше выбрать традиционное погребение в землю, соответствующее христианским обычаям.
Традиция кремации появилась в советское время как альтернатива христианскому обряду погребения. В восточных религиях, таких как индуизм, сжигание тел является распространенной практикой.
