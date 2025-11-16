Логотип РИА URA.RU
В Сибири из-за непогоды перестали летать самолеты

Авиарейсы из Сибири задержаны из-за непогоды
16 ноября 2025 в 15:34
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Из-за неблагоприятных погодных условий в Сибири задерживаются рейсы нескольких авиакомпаний. По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, люди не могут вылететь из аэропортов Норильска и Красноярска, а также из Новокузнецка и Омска. Задержки коснулись рейсов в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Бованенково.

«По причине неблагоприятных погодных условий в районе международного аэропорта Норильск имени Н. Н. Урванцева и позднего прибытия самолетов задержаны вылеты воздушных судов авиакомпании „НордСтар“ в Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург», — сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем telegram-канале. В аэропорту Красноярск имени Д. А. Хворостовского также объявлены задержки рейсов авиакомпаний «НордСтар» и «Азимут» в Норильск и Уфу.

Из-за аналогичных причин задержаны рейсы авиакомпаний «Северный ветер» и «Ямал» по маршрутам из Новокузнецка и Омска. Транспортные прокуратуры Красноярска, Новокузнецка, Норильска и Омска проводят надзорные мероприятия, чтобы обеспечить пассажирам получение всех услуг, которые полагаются им в случае задержки рейса.

В случае задержки рейса пассажир имеет право отказаться от перелета, а также он может претендовать на возмещение причиненных убытков, компенсацию морального вреда и взыскание штрафа с авиакомпании. Кроме того, в случае задержки рейса на более чем два часа, пассажиру должны быть бесплатно предоставлены услуги хранения багажа, а также напитки и горячее питание.

